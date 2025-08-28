28 Agosto 2025

Ornella Petillo

Petillo (Ugl): “Lavoratori Enti Locali trattati da figli di un Dio minore”

28 Agosto 2025
centered image

Ornella Petillo, segretario nazionale di Ugl Autonomie, lancia un appello sul futuro dei lavoratori degli Enti Locali, definendo la loro condizione “figli di un Dio minore” rispetto agli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

Secondo Petillo, i contratti degli anni passati non hanno risolto la disparità di trattamento e i lavoratori si trovano ancora senza rinnovo, con pesanti conseguenze economiche e professionali. La dirigente sindacale ha sottolineato anche il tema previdenziale: con l’ultima legge di Bilancio l’età per la cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro è stata innalzata da 65 a 67 anni. Questo cambiamento, chiarito dall’Inps con il messaggio n. 2491 del 25 agosto, ha prodotto un effetto negativo sul calcolo pensionistico e sul differimento del TFR/TFS, misura già ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale.

I dipendenti degli Enti Locali, così come personale sanitario, insegnanti e ufficiali giudiziari, se vanno in pensione a 65 anni pur avendo maturato i requisiti, non possono accedere alla deroga sulle aliquote di rendimento. “La modifica non è stata neutrale e ha inciso pesantemente sui lavoratori”, afferma Petillo.

Il Governo, attraverso il sottosegretario Claudio Durigon, sta valutando nuove proposte legislative per garantire pensioni più dignitose e sostenibili. L’Ugl chiede che la questione venga affrontata in tavoli di confronto strutturati, capaci di restituire dignità a una categoria da tempo trascurata.

“Anni di scarsa attenzione, un carico di lavoro crescente e bilanci comunali incapaci di sostenere il salario accessorio hanno prodotto un depauperamento della forza lavoro locale, con conseguenze anche sull’economia territoriale”, conclude Petillo ribadendo l’impegno dell’organizzazione sindacale a difesa dei lavoratori degli Enti Locali.

centered image

