Pestaggio al San Nicola, Pd e sindaco Bari: “Pene esemplari per violenti”

Profondo sdegno ha suscitato il pestaggio avvenuto all’esterno dello stadio San Nicola durante la partita tra Bari e Pisa, dove un padre è stato brutalmente picchiato sotto gli occhi del figlio.

In una nota congiunta, i deputati pugliesi del Partito Democratico (Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi) hanno espresso una dura condanna per l’accaduto. “È una scena che va oltre il raccapricciante – hanno dichiarato -. Un padre aggredito da più persone, davanti a un bambino, è qualcosa di indegno che reclama giustizia”.

I parlamentari auspicano che le forze dell’ordine e la magistratura possano risalire rapidamente ai responsabili e infliggere loro pene esemplari. “È inaccettabile che episodi simili continuino a verificarsi negli stadi. I violenti non hanno nulla a che fare con lo sport e vanno tenuti lontani da ogni evento pubblico”, si legge ancora nel comunicato.

Anche Vito Leccese. sindaco di Bari, ha voluto esprimere pubblicamente la propria indignazione. “Sono sconcertato dalla brutalità dell’aggressione. Nessuna giustificazione è possibile per chi si accanisce su un uomo solo, e per giunta in presenza di un bambino”, ha dichiarato.

“Questo non è tifo, è solo barbarie. Episodi simili vanno condannati senza esitazione. Chiedo a chi ha assistito alla scena di denunciare i responsabili: vanno isolati, anche dal tifo organizzato”, ha aggiunto il primo cittadino.

Uno degli aggressori è già stato identificato, e il sindaco ha espresso l’auspicio che anche gli altri vengano presto rintracciati. Alla vittima e al figlio è arrivato “l’abbraccio personale e dell’intera città di Bari, composta in gran parte da persone perbene”, ha concluso Leccese.

