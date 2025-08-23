Pessime condizioni igienico – sanitarie: ancora una protesta al Cpr di Bari

BARI – Pessime condizioni igienico sanitarie. Si susseguono le proteste nel Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari. Questa volta in 5 dei moduli 1 e 2, sarebbero saliti sui tetti dando fuoco ad alcune buste della spazzatura. Il tutto nella notte tra venerdì e sabato. La situazione è tornata alla normalità all’alba grazie al massicciò intervento delle forze dell’ordine. Non si registrano ulteriori danni a persone.

