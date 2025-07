Pesistica Capurso protagonista ai Tricolori Under 17: Bonavoglia è campione d’Italia

Weekend da incorniciare per la Pesistica Capurso ASD, grande protagonista ai Campionati Italiani Under 17 andati in scena il 5 e 6 luglio presso il Pala Ferraro di Cosenza. Alla rassegna nazionale giovanile, riservata ai sei migliori atleti per categoria qualificati tramite le fasi regionali, il club capursese ha partecipato con ben quattro atleti: Michele Bonavoglia e Cristian Paolicelli nella categoria -71 kg, Alessandro Gismondo nei -98 kg e Daniele Carra nei +98 kg.

Sabato sono stati Bonavoglia e Paolicelli ad aprire le danze. Michele Bonavoglia, classe 2009, ha conquistato il secondo titolo italiano della sua giovane carriera al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo un avvio complicato con un errore alla prova d’ingresso nello strappo (100 kg), l’atleta ha sollevato 101 kg al secondo tentativo, fallendo poi i 104 kg per un soffio. In svantaggio di cinque chilogrammi a metà gara, Bonavoglia ha compiuto una grande rimonta nello slancio, sollevando 126 kg in terza prova e conquistando così il gradino più alto del podio.

Ottimo anche il debutto a livello nazionale per Cristian Paolicelli, sesto nella stessa categoria con 85 kg di strappo e 108 kg di slancio.

Domenica è stata la volta di Alessandro Gismondo e Daniele Carra. Gismondo ha portato a casa tre medaglie di bronzo nella categoria -98 kg, grazie ai 94 kg sollevati nello strappo e ai 115 kg nello slancio. Sesto posto invece per Daniele Carra tra i pesi massimi, con 60 kg nello strappo e 90 kg nello slancio.

Grazie alle ottime prestazioni dei suoi atleti, la Pesistica Capurso ASD ha chiuso al terzo posto nella classifica a squadre, su 35 club partecipanti, a pari punti con le Fiamme Oro e dietro solo alla Pesistica Pordenon

