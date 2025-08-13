Pescopagano: pronta 2a edizione della “Tavolata dei Pescopaganesi nel mondo”

La cittadina di Pescopagano si prepara a vestire i panni della festa per accogliere i suoi emigranti. Inoltre, celebrerà la seconda edizione della “Tavolata dei Pescopaganesi nel Mondo”. L’evento è organizzato dal comitato “Pescopagano 2020” in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si terrà questa sera a partire dalle 21:30 in Corso Umberto.

L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione della pastorizia e della transumanza ai sensi della legge regionale 46/2024. Ha già riscosso un notevole successo lo scorso anno, con la partecipazione di oltre 600 persone. Gli organizzatori si sono posti l’obiettivo di superare questo risultato. Nel cuore di Pescopagano, intendono creare un’atmosfera accogliente e festosa per tutti i partecipanti.

La serata sarà allietata dalla presenza di ospiti speciali, tra cui il noto artista “Federico Barossa”. Sarà accompagnato dalla sua corte a cura dell’associazione Ergon. Non mancheranno momenti di intrattenimento, con il karaoke di Gerardo, che coinvolgerà i giovanissimi del paese. Inoltre, ci saranno le performance musicali di Nino D’Angelo, il famoso sosia vocale dell’artista originale.

Un elemento distintivo di questa cena è l’impegno della comunità. Oltre 20 camerieri volontari reclutati a Pescopagano per l’occasione si occuperanno del servizio ai tavoli. Questo dimostra il forte spirito di collaborazione e di comunità che caratterizza questa località.

La “Tavolata dei Pescopaganesi nel Mondo” non è solo un evento gastronomico. Rappresenta anche un’importante occasione per rafforzare i legami tra i residenti e gli emigranti. In questo modo, a Pescopagano si crea un senso di appartenenza e di identità culturale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author