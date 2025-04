Pescoluse (Salve), lido a fuoco: le parole del titolare

Nelle scorse ore un incendio ha raso al suolo lo stabilimento balneare Lido del Sol, a marina di Pescoluse, nel comune di Salve. Il fuoco ha avvolto il chiosco in legno adibito al servizio bar e agli arredi da spiaggia. Ingenti i danni.

Il rapido intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme, impedendo la propagazione dell’incendio e ulteriori danni. L’area è stata successivamente messa in sicurezza per mezzo delle operazioni di bonifica. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Tricase, per effettuare le indagini relative al caso.

Il titolare ha ringraziato in una nota i pompieri e ha rassicurato gli ospiti del lido e i clienti abituali, alle porte della stagione estiva.

«Il locale sarà pienamente operativo in tempi brevissimi – fa sapere -. I danni registrati sono stati contenuti grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, a cui va il nostro sentito ringraziamento. Siamo già al lavoro e la stagione estiva si svolgerà regolarmente, senza alcuna variazione».

E aggiunge: «Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato affetto e vicinanza, e quanti si sono premurati di sincerarsi della nostra incolumità. Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente per vivere insieme un’estate all’insegna del divertimento e della serenità».

