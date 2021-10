BRINDISI – È stata avvistata da alcuni pescatori al largo del porticciolo turistico di Brindisi, è apparsa loro in difficoltà e l’hanno recuperata a bordo: una caretta caretta è stata tratta in salvo nella mattinata di oggi, ora affidata alle cure dei biologi marini di Torre Guaceto.

È accaduto intorno alle 11 di oggi, 31 ottobre, quando i pescatori di rientro da una giornata di lavoro, hanno notato l’esemplare in difficoltà in mare aperto. Così hanno deciso di recuperarla a bordo e attraccare al porticciolo turistico.

Qui, in fase di preparazione per un immersione subacquea, hanno incontrato i sub del gruppo Ncilonauti di Brindisi di cui fa parte anche Luana Pirelli ed è stata proprio lei ad allertare il centro di recupero delle tartarughe marine di Torre Guaceto.

Giunti sul posto gli operatori hanno trasferito l’esemplare di Caretta Caretta infortunato in una vasca per trasportarla al cento e sottoporla alle cure del caso. Alla tartaruga sarà certamente eseguita una radiografia, deciso un eventuale intervento chirurgico e poi sarà sottoposta a un’ adeguata terapia per guarire. Quando avrà recuperato la propria forma dal centro recupero “Luigi Cantoro” sarà trasportata in spiaggia per essere liberata in mare aperto