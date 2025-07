Pescatore ferito e turisti in pericolo: doppio salvataggio a Leuca

Due operazioni di soccorso in mare sono state condotte nelle ultime ore dalla Guardia Costiera di Santa Maria di Leuca, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Il primo intervento si è svolto durante la notte e ha riguardato un’evacuazione medica (MEDEVAC) per un marittimo infortunato a bordo di un peschereccio impegnato in attività di pesca a circa 20 miglia a sud di Leuca. Ricevuta la richiesta di aiuto, è stata immediatamente inviata la motovedetta SAR CP 825, che ha raggiunto l’imbarcazione nonostante le condizioni meteo-marine avverse. In collaborazione con il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico), il marittimo è stato trasbordato e affidato al personale del Servizio Sanitario 118 una volta sbarcato, per ricevere le cure necessarie.

Nella giornata successiva, un secondo intervento è stato richiesto da quattro turisti che, nonostante il mare agitato, avevano noleggiato un natante da diporto senza riuscire a far rientro in porto. Anche in questo caso, è stata attivata un’unità della Guardia Costiera di Leuca, che ha raggiunto il mezzo in difficoltà e assicurato il rientro in sicurezza degli occupanti.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai diportisti a consultare sempre i bollettini meteo prima di mettersi in navigazione e a rispettare le norme di sicurezza previste, in particolare durante il periodo estivo, caratterizzato da un’intensa presenza di unità da diporto in mare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author