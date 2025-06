Pescara in Serie B: Ternana ko ai rigori, Plizzari eroe della serata

Il Pescara conquista la promozione in Serie B al termine di una sfida carica di emozioni con la Ternana, risolta ai calci di rigore dopo 120 minuti di battaglia in uno stadio Adriatico, gremito e festante. Gli umbri avevano chiuso in vantaggio i tempi regolamentari grazie al gol di De Boer al 76’, sfruttando anche la superiorità numerica maturata dal 62’ per l’espulsione di Dagasso.

Nonostante l’uomo in meno, i biancazzurri hanno saputo resistere portando la gara alla lotteria dei rigori, dove è emerso il grande protagonista della serata: il portiere Plizzari, autore di quattro interventi decisivi durante la partita e di tre rigori parati nella serie finale. Un’autentica impresa, compiuta nonostante un infortunio che non gli ha impedito di guidare la squadra verso il traguardo.

Il cammino dei delfini, sotto la guida di Silvio Baldini, è stato lungo e ricco di insidie, iniziato dal secondo turno della fase a gironi dei playoff e proseguito con grande determinazione e spirito di sacrificio. La promozione riporta ora il Pescara tra i cadetti, unendosi a Padova, Virtus Entella e Avellino.

