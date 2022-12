Pescara: Colombo, ‘Momento negativo, va tutto storto’

Condividi su...

(Di Lorenzo Ruggieri) “Non ci sono giustificazioni, la serata è stata negativa sotto tutti gli aspetti, eravamo in difficoltà nella costruzione e nelle transizioni. Dobbiamo capire che le partite vanno affrontate con una cattiveria agonistica diversa, confido nelle capacità dei ragazzi di rialzarsi. Dobbiamo fare tutti mea culpa e lavorare duramente, quello che stiamo facendo evidentemente non basta. Siamo in un periodo di flessione ma sono questi i momenti dove si giudica un allenatore e un gruppo. Siamo a metà campionato, c’è tanta strada ancora da percorrere e dobbiamo trovare le vie giuste per uscire da questo periodo negativo. Testa già alla prossima partita”.