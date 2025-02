Pesca vietata, la Polizia sequestra a Barletta circa 30 kg di mitili

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio messi in atto dalla Questura di Barletta Andria Trani e volti a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa che incidono sulla sicurezza, reale e percepita, dei cittadini della sesta provincia pugliese.

Ieri pomeriggio, nella città di Barletta, uomini e donne della Questura di Via dell’Indipendenza e del Comando della Guardia Costiera della Città di Eraclio, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno sottoposto a controllo un’autovettura, con a bordo due trentenni barlettani, che trasportava 28,30 kg di Noci e Ostriche imperiali.

Dopo gli accertamenti di rito, i due soggetti non sono riusciti ad indicare la legittima provenienza dei prodotti trasportati.

Pertanto, ai due uomini, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata comminata la sanzione amministrativa pari ad euro 1.500,00 euro a testa, in quanto, detenevano specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita. Inoltre, i prodotti ittici rinvenuti sono stati sequestrati ed affidati al Comando della Guardia Costiera di Barletta, che li ha ricollocati sul fondale marino. Infine, ai due soggetti è stata contestata anche una contravvenzione al Codice della Strada per guida senza cintura di sicurezza, con conseguente ritiro della patente per il conducente del mezzo.

A seguito delle attività di controllo del territorio predisposte nella Città di Eraclio, sono state, inoltre, controllate 130 persone (di cui 42 con precedenti di polizia) e 67 veicoli. I servizi straordinari in argomento andranno avanti anche nei prossimi gironi ed interesseranno tutte le città della sesta provincia pugliese.

