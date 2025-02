Pesca sportiva e turismo: accordo tra Comune di Taranto e FIPSAS

Promuovere il turismo e tutelare l’ambiente attraverso la pesca sportiva: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Taranto e la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), un passo concreto nell’ambito delle iniziative dell’amministrazione Melucci per la salvaguardia ecologica del patrimonio naturale locale.

L’accordo, firmato questa mattina a Palazzo di Città dal vicesindaco Gianni Azzaro e dai rappresentanti della FIPSAS, Stefano Sarti e Vincenzo Balestra, regolerà per i prossimi quattro anni la pesca sportiva sul territorio, incentivando al contempo azioni di tutela della biodiversità e progetti educativi rivolti alle scuole.

“La collaborazione con la FIPSAS – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci – sarà strategica anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, con l’obiettivo di ospitare competizioni internazionali di pesca sportiva e valorizzare Taranto come destinazione turistica”.

L’iniziativa punta inoltre a coinvolgere gli studenti in attività didattiche legate alle scienze naturali e alla biologia marina, rafforzando l’educazione ambientale. “Questo accordo – ha aggiunto il vicesindaco Azzaro – rappresenta un’importante opportunità per coniugare sviluppo economico e tutela del territorio, promuovendo la nostra costa come meta d’eccellenza per gli appassionati di pesca sportiva”.

Una sinergia tra sport, turismo e sostenibilità che rafforza l’impegno della città nella valorizzazione del proprio patrimonio naturale.

