Pesca: Regioni, ripartiti oltre 285 milioni del Fondo Ue

“La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole all’intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni alla ripartizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Feampa)”. Lo annuncia Donato Pentassuglia (Assessore Regione Puglia), coordinatore vicario con delega alla pesca e all’acquacoltura per la Conferenza delle Regioni. “Il riparto di oltre 285 milioni di euro è previsto nell’ambito del Programma Nazionale Feampa 2021-2027. Alla Sicilia l’importo più alto, oltre 58 milioni, a seguire: Puglia (oltre 41), Campania (oltre 35 milioni), Veneto (23).

Condividi su...



Linkedin

email