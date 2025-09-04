Pesca illegale in Salento, sequestrati 280 kg di pesce

Il pescato, dichiarato idoneo al consumo umano, è stato donato a enti caritatevoli locali

Nuovo intervento della Guardia Costiera contro la pesca illegale nelle acque salentine. I militari della Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno, con il supporto dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, hanno sequestrato una rete da strascico irregolare e oltre 280 chili di prodotto ittico.

Durante i controlli è stato individuato il “sacco” della rete, con maglie di appena 20 millimetri, ben al di sotto dei 50 previsti dalla normativa. La misurazione è stata effettuata con lo strumento elettronico Omega mesh gauge.

Oltre al sequestro dell’attrezzatura, al comandante del peschereccio è stata elevata una multa da 2.000 euro e applicata la sanzione accessoria sul sistema punti della licenza di pesca, che in caso di recidiva può portare alla revoca definitiva del permesso. Il pescato, dichiarato idoneo al consumo umano, è stato donato a enti caritatevoli locali.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli a tutela dell’ambiente marino e dei consumatori. L’uso di reti non regolamentari compromette la sostenibilità delle risorse ittiche, catturando esemplari giovani e specie protette, con effetti devastanti sugli ecosistemi e sulla biodiversità marina.

La Guardia Costiera ribadisce la necessità di pratiche di pesca sostenibili e responsabili, nel rispetto delle normative, per proteggere il mare e garantire un futuro alle comunità che vivono di pesca.

