BARLETTA – Ancora pesca illegale nei mari di Barletta, con le forze dell’ordine che hanno individuato e sequestrato un carico di datteri di mare pescato domenica in località Ariscianne, nelle acque al confine con Trani. Determinante l’intervento dell’Ufficio Locale Marittimo, che in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria ha intercettato quattro chili e mezzo del pregiato frutto di mare, la cui pesca è vietata.

Denunciate a piede libero due persone, responsabili di aver prelevato il carico dai fondali. La Guardia Costiera di Trani aveva già monitorato nei giorni scorsi l’attività dei due soggetti e li ha colti in flagrante nelle acque di Ariscianne. Gli individui hanno tentato la fuga in mare aperto, ma sono stati intercettati dalle autorità che hanno disposto il sequestro sia dei 4,5 kg di prodotto ittico, sia dell’attrezzatura utilizzata per la pesca di frodo.