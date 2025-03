Pesca di oloturie, “Il fatto non sussiste”: 14 assoluzioni dal reato di disastro ambientale

Assoluzione con formula piena. Questa la decisione della Prima Sezione Penale del Tribunale di Taranto sul caso inerente la presunta esportazione di oloturie di cui erano accusate 14 persone, tutte giudicate non colpevoli perché “il fatto non sussiste”. I soggetti, difesi dagli avvocati Luigi Esposito e Gaetano Vitale, erano accusati di disastro ambientale. Secondo la Procura, gli imputati avrebbero causato l’asportazione totale delle oloturie dal 2015 con permanenza, ovvero fino alla sentenza di primo grado per consolidata giurisprudenza. In questo periodo, però, vi sarebbero stati altri casi di sequestri di cetrioli di mare, i quali avrebbero suscitato la perplessità dei difensori degli accusati.

Sul banco degli imputati sono saliti Giuseppe Catapano, Anna Donatello, Cosimo Catapano, Emanuele Catapano, Anna Fuggetti, Cosimo Catapano, Tommaso Dilonardo, Franco Fuggetti, Angelo Giangrande, Giorgio De Benedictis, Paolo Buonaforte, Francesco Cardano, Pietro Altamura e Pietro Martucci. Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Loredana Galasso, ha dunque deliberato l’assoluzione per i capi di imputazione contestati dall’accusa e la prescrizione del reato contravvenzionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author