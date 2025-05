Pesca, Coldiretti Puglia crea osservatorio pilota a Manfredonia

Nasce con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti prodotti dalla marineria, sfruttando appieno le potenzialità dell’isola ecologica portuale

Manfredonia si candida a diventare un punto di riferimento per la gestione sostenibile della pesca in Puglia con la nascita del primo Osservatorio Comunale sulla Pesca, frutto dell’iniziativa di Coldiretti Pesca Puglia. L’annuncio è arrivato in occasione del primo incontro costitutivo promosso dall’organizzazione, che ha visto la partecipazione delle autorità comunali, marittime e dell’Autorità di Sistema Portuale.

L’osservatorio nasce con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti prodotti dalla marineria, sfruttando appieno le potenzialità dell’isola ecologica portuale, dove i materiali raccolti in mare potranno essere correttamente smaltiti. Il progetto punta a coinvolgere un numero crescente di imprese del settore per contenere i costi tramite un sistema tariffario più sostenibile.

Quella di Manfredonia si configura come un’esperienza pilota a livello regionale e potrebbe fungere da modello replicabile in altri porti, in linea con la legge “Salva Mare”, che riconosce ai pescatori un ruolo centrale nella tutela dell’ambiente marino.

Grazie all’isola ecologica, i pescatori potranno separare i rifiuti – in particolare le plastiche – dal pescato e conferirli nei punti di raccolta predisposti al loro rientro in porto, trasformandosi così in custodi del mare.

Il progetto include anche un importante capitolo dedicato alla formazione degli operatori locali, che saranno affiancati da Coldiretti Pesca Puglia nell’utilizzo degli strumenti digitali per la comunicazione con la Guardia Costiera, come il sistema VSM (Blue Box) e il giornale di bordo elettronico (LogBook). Un passo fondamentale per evitare sanzioni derivanti da errate interpretazioni dei dati di navigazione, spesso basate su semplici presunzioni.

Coldiretti Pesca conferma così il proprio impegno nel promuovere una pesca responsabile, valorizzando le risorse del mare e rafforzando la collaborazione tra istituzioni e operatori per il futuro sostenibile del settore.

