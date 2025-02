Pesanti scontri tra i tifosi del Trepuzzi e del Locorotondo

Trepuzzi (LE) – Non cessano gli episodi di violenza che coinvolgono il calcio dilettantistico salentino. L’ultimo episodio riguarda la gara valida per il campionto di Promozione grone B tra i padroni di casa del Trepuzzi e il Locorotondo. Al triplice fischio infatti le due tifoserie sono venute in contatto con mazze e spraghe scatenando una vera e propria maxi rissa. Sul campo sono stati i padroni di casa ad imporsi per 3-1. Il violento scontro tra le due fazioni, quella salentina e quella ospite, è avvenuto all’esterno dello stadio Vittorio di Trepuzzi subito dopo il match. Botte da orbi e colpi di mazze e spraghe: scene di violenza che sono state filmate con lo smartphone da alcuni testimoni. Sul posto carabinieri e polizia.

