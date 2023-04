Perugia: Colto da infarto, tarantino salvato da una farmacista

Avventura a lieto fine per un tarantino in vacanza a Perugia, dove si era recato per assistere alla laurea della figlia. Colto da infarto all’interno del suo camper, è stato salvato dal tempismo e l’intuizione di Paola Scattoni, farmacista nella filiale Afas 6 di Monteluce (Perugia).

Dopo essere uscita dalla farmacia, ha raggiunto il parcheggio notando l’uomo in difficoltà all’interno del mezzo. Paola Scattoni l’ha fatto uscire dall’abitacolo e dopo averlo adagiato a terra ha chiesto di chiamare gli operatori sanitari del 118 perché l’uomo era in arresto cardiaco. Nel frattempo, ha iniziato il massaggio cardiaco coadiuvata da un’altra dottoressa ospedaliera sopraggiunta sul luogo.

Questo intervento cruciale ha salvato la vita dell’uomo. «Un episodio – ha detto Francesco Diotallevi, presidente di Afas – che ci riempie d’orgoglio e testimonia la preparazione, ma anche lo spirito di servizio che contraddistingue il personale Afas, che incarna in pieno i valori più profondi della nostra realtà».

Condividi su...



Linkedin

email