SAN NICANDRO GARGANICO- La polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione svolta in ambito provinciale, ha avviato un monitoraggio sul comune di San Nicandro Garganico, in considerazione di alcuni episodi di microcriminalità verificatisi.

Pertanto, la divisione polizia Anticrimine della questura di Foggia, ha prontamente intrapreso un’analisi approfondita dei profili di alcuni soggetti, gravati da precedenti di polizia, che ha fatto emergere condizioni tali da ritenerli socialmente pericolosi perché inclusi fra le persone che “vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, nonché fra coloro che “sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo… la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

A seguito di tale accertamento, il questore Ferdinando Rossi, ha emesso quattro provvedimenti di avviso orale nei confronti dei soggetti, che annoverano numerosi precedenti di polizia per i reati di natura predatoria.

La misura di prevenzione irrogata consiste in una diffida, rivolta ai soggetti, a tenere una condotta conforme alla legge informandoli che, in caso contrario, potrà essere proposta l’applicazione di una delle misure di prevenzione più stringenti previste dalla normativa vigente. Inoltre, sulla scorta delle indicazioni fornite dal prefetto di Foggia è stata predisposta, di concerto con le altre forze di polizia, una sinergica intensificazione del controllo straordinario del territorio in quel comune.