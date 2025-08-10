10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Renato Perrini

Perrini(FdI):“Taranto Calcio, nuova vita con i Ladisa: sport e città rinascono insieme”

Giovanni Sebastio 10 Agosto 2025
TARANTO – “Il rilancio di Taranto passa anche dallo sport. Grazie ai Giochi del Mediterraneo e al coraggio di imprenditori come i Ladisa, leader pugliesi nella ristorazione collettiva, la squadra di calcio rossoblù trova nuova linfa, ma soprattutto si accende una speranza per l’intero territorio.” Ad affermarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini, il quale avrebbe avuto un ruolo importante nell’operazione che ha portato i fratelli Ladisa al timone del calcio tarantino.

Infatti lo stesso Perrini prosegue: “Negli ultimi mesi, in silenzio, ho lavorato affinché il Taranto Calcio ripartisse con investitori seri e legati al futuro della Puglia – dichiara il consigliere regionale Renato Perrini (Fratelli d’Italia) – anche grazie alla collaborazione con il commissario ai Giochi, Massimo Ferrarese.”

“Fondamentale – prosegue – anche la rinascita dello stadio Iacovone, inserito nel grande progetto dei Giochi del Mediterraneo, in programma tra un anno. Un’iniziativa in cui il Governo Meloni ha creduto fin dall’inizio, stanziando 70 milioni di euro e affidando a Ferrarese il ruolo di commissario, dando così una svolta concreta all’organizzazione.”

“Ma adesso – conclude Perrini – serve un passo in più dalla politica, dalle imprese, e dai cittadini. Tutti devono contribuire a questo cambiamento. Taranto non può più permettersi di restare a guardare.”

