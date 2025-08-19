Perrini: “Taranto invasa dai rifiuti, servono controlli e sanzioni dure”

Il consigliere regionale FdI: “Non è una battaglia politica, ma di civiltà. Così si uccide il turismo”

“È inaccettabile che a Taranto, a poche ore da un intervento di pulizia lungo la strada che conduce al Ponte Punta Penna, la stessa piazzola di sosta sia tornata a trasformarsi in una discarica a cielo aperto”. Così Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, torna a denunciare la presenza di rifiuti abbandonati sulle strade della città.

L’esponente di FdI ricorda che “già alcuni mesi fa avevo sollecitato Comune di Statte e ANAS a intervenire per ripulire le piazzole e le aree vicine all’ospedale Moscati. Gli interventi furono eseguiti, ma oggi la situazione è identica”.

Secondo Perrini non si tratta di mancanza di pulizia, ma di “inciviltà diffusa di chi continua ad abbandonare rifiuti senza alcun rispetto per la città”. Da qui la richiesta di controlli più serrati, l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone critiche e l’applicazione di sanzioni esemplari.

“Non è giusto che pochi irresponsabili condannino tutti a vivere nel degrado, con costi che ricadono sulla collettività”, prosegue il consigliere che lega il tema rifiuti anche alle prospettive di sviluppo della città. “Se l’alternativa alla grande industria è il turismo, dobbiamo capire che si fonda anche sul rispetto del territorio”.

Perrini ha infine definito la sua battaglia “non politica, ma di civiltà”, ribadendo che il futuro di Taranto e della provincia passa da rispetto, ordine e pulizia, con l’impegno condiviso di istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

