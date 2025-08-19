19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Renato Perrini

Perrini: “Taranto invasa dai rifiuti, servono controlli e sanzioni dure”

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
centered image

Il consigliere regionale FdI: “Non è una battaglia politica, ma di civiltà. Così si uccide il turismo”

“È inaccettabile che a Taranto, a poche ore da un intervento di pulizia lungo la strada che conduce al Ponte Punta Penna, la stessa piazzola di sosta sia tornata a trasformarsi in una discarica a cielo aperto”. Così Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, torna a denunciare la presenza di rifiuti abbandonati sulle strade della città.

L’esponente di FdI ricorda che “già alcuni mesi fa avevo sollecitato Comune di Statte e ANAS a intervenire per ripulire le piazzole e le aree vicine all’ospedale Moscati. Gli interventi furono eseguiti, ma oggi la situazione è identica”.

Secondo Perrini non si tratta di mancanza di pulizia, ma di “inciviltà diffusa di chi continua ad abbandonare rifiuti senza alcun rispetto per la città”. Da qui la richiesta di controlli più serrati, l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone critiche e l’applicazione di sanzioni esemplari.

“Non è giusto che pochi irresponsabili condannino tutti a vivere nel degrado, con costi che ricadono sulla collettività”, prosegue il consigliere che lega il tema rifiuti anche alle prospettive di sviluppo della città. “Se l’alternativa alla grande industria è il turismo, dobbiamo capire che si fonda anche sul rispetto del territorio”.

Perrini ha infine definito la sua battaglia “non politica, ma di civiltà”, ribadendo che il futuro di Taranto e della provincia passa da rispetto, ordine e pulizia, con l’impegno condiviso di istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ferragosto nel Tarantino, raffica di controlli dei Carabinieri

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Crispiano: torna il Premio Pugliese D.O.C. – 9ª edizione

19 Agosto 2025 Redazione

Manduria, lutto cittadino per Pasquale Dinoi. Sammarco: «L’assessore Baldari non ha rinviato i suoi eventi»

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva: ricorso Tar contro Aia, crescono le adesioni delle associazioni

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Grottaglie, anziana in casa non risponde ai familiari: immediati i soccorsi

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Sparatoria in pieno centro a Taranto: ferito un 43enne

19 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Lutto nella politica pugliese, è morto a 71 anni Lucio Tarquinio

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Salento, sequestrati 10mila articoli sulle spiagge di Porto Cesareo

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lavoro nero e sicurezza, maxi sanzioni a un’azienda di Caprarica

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Agguato a tifosi avellinesi, daspo a 5 sostenitori dell’Ideale Bari

19 Agosto 2025 Dante Sebastio