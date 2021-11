ALEZIO- In una casa hanno trovato più di 100 grammi di cocaina suddivisa in dosi, hashish, materiale per il confezionamento e 530 euro; nell’altra una pistola e proiettili: è finito in carcere Emanuele Tricarico di Alezio, già noto alle forze dell’ordine.

Sono stati i carabinieri dell’aliquota operativa del Nor di Gallipoli, durante un servizio antidroga, a imbattersi nella prima abitazione del 46enne dove hanno trovato 76,3 grammi di cocaina suddivisa in tre dosi; 13,5 grammi della stessa sostanza suddivisa in 26 dosi; 2,5 grammi in una dose; 2,7 grammi di hashish, suddivisa in due tocchetti; due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Oltre a 530 euro in banconote di vario taglio, provento di attività spaccio.

E in un’altra casa di Emanuele Tricarico i carabinieri, durante la perquisizione, hanno trovato una pistola a tamburo calibro 22 e otto proiettili calibro 22 inseriti all’interno del tamburo.

Sostanza stupefacente, arma, denaro contante e materiale rinvenuto è stato sequestrato e custodito presso gli uffici della p.g. operante. Emanuele Tricarico, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.