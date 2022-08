TARANTO- È attivo dall’1 agosto il nuovo sistema di prenotazione on line “PrenotaFacile” per gli appuntamenti riguardanti i permessi di soggiorno che non prevedono la spedizione del kit postale.

Nello specifico, gli appuntamenti riguarderanno solo le seguenti tipologie di istanze:

Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria/umanitaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo;

Primo rilascio permesso di soggiorno a seguito di decisione positiva della Commissione Territoriale o del Tribunale;

Rinnovo/duplicato permesso di soggiorno elettronico per protezione sussidiaria e protezione speciale;

Permesso di soggiorno cartaceo per “Richiesta Asilo”;

Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art. 35 D.Lgs 25/2008;

Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri;

Rilascio/rinnovo/duplicato permesso di soggiorno per “cure mediche” (art. 19 co.2 lett.d-bis D. Lgs 286/98);

Rilascio/rinnovo/duplicato permesso di soggiorno per gravidanza;

Rilascio/rinnovo/duplicato permesso di soggiorno per “assistenza minori” (art. 31 comma 3 D.L.gs 286/98);

Rilascio/aggiornamento/duplicato Carta di Soggiorno per familiari cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro UE (art. 10 D.Lgs 30/2007);

Rilascio/aggiornamento/duplicato Carta di Soggiorno Permanente per familiari cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro UE (art. 17 D.Lgs 30/2007);

Rilascio/aggiornamento/duplicato per i cittadini del Regno Unito, di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, beneficiari dell’Accordo di recesso tra U.E. e Regno Unito;

Rilascio/aggiornamento/duplicato per i familiari dei cittadini del Regno Unito, di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, che si sono avvalsi dell’Accordo di recesso tra U.E. e Regno Unito.

Per tutte le tipologie di permessi non citate, la modalità di presentazione resta quella già in uso, tramite kit postale.

La prenotazione dell’appuntamento potrà essere effettuata da persone fisiche (privati) o da patronati che richiedano l’adesione, direttamente sul web, registrandosi al sito https://prenotafacile.poliziadistato.it

Dopo la registrazione il sistema informatico consente di selezionare il giorno e l’ora dell’appuntamento per l’acquisizione dell’istanza e la consegna della documentazione necessaria. Il sistema consente inoltre di stampare la ricevuta della prenotazione munita di codice a barre e QR code.

Gli utenti, così prenotati, dovranno obbligatoriamente rispettare il giorno e l’orario della prenotazione, presentandosi in Questura puntualmente e al massimo 15 minuti prima, con la documentazione indicata nella ricevuta dell’appuntamento e nell’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia anti Covid.

Nelle more della piena conoscenza agli utenti del nuovo portale, l’Ufficio Immigrazione garantirà fino al giorno 13 agosto 2022 la possibilità di inviare le richieste di appuntamento sulla mail hotspot.ta@poliziadistato.it al fine di consentire il graduale passaggio alla nuova modalità di appuntamenti.

Dal giorno 16 agosto 2022 non sarà più consentita, per le richieste sopra indicate, alcuna tipologia di prenotazione presso l’Ufficio Immigrazione, se non quella del portale Prenota Facile.