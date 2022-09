Una prodezza di Gabriel Strefezza gela l’Arechi e permette al Lecce di sbancare Salerno. La squadra di Marco Baroni (squalificato e sostituito in panchina dal vice Del Rosso) supera di misura la Salernitana (2-1) conquistando il primo successo stagionale. Ha praticamente fatto tutto il Lecce: vantaggio giallorosso al 43’ con Ceesay, pari granata al 55’ con un’autorete di Joan Gonzalez, definitivo 2-1 firmato da Strefezza con un eurogol all’83’. Con questo successo, il Lecce sale a quota 6 in classifica, agganciando momentaneamente Sassuolo, Bologna e Fiorentina; la Salernitana resta a 7 punti. Prima dell’inizio del match, osservato un minuto di silenzio per onorare le vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche.

Davide Nicola conferma il 3-5-2 e, con Fazio squalificato (al suo posto Gyomber), affida la fascia di capitano a Mazzocchi, fresco di convocazione in azzurro. Per il resto, stessa squadra che domenica sera ha pareggiato in casa della Juventus. Il Lecce si affida al 4-3-3 con Banda, Ceesay e Di Francesco nel tridente. Le scelte, in avvio, premiano i salentini che hanno più gamba e vivacità. I granata nel primo tempo riescono a farsi vedere dalle parti di Falcone soltanto al 5′: Candreva lancia a rete Coulibaly, bravo a battere l’estremo difensore salentino, ma il vantaggio viene annullato per fuorigioco. Scampato il pericolo, il Lecce si riorganizza e con il duo Ceesay-Banda riesce a creare più d’un grattacapo alla difesa dei granata. Le occasioni migliori capitano sul finire di primo tempo: al 42′ Mazzocchi, servito da Candreva, fallisce di testa una buona chance. Sul capovolgimento la squadra giallorossa passa: ripartenza letale di Ceesay che scappa via a Daniliuc, salta Sepe e deposita in rete facendo esplodere di gioia i 900 tifosi presenti all’Arechi.

Nel secondo tempo Nicola cambia Coulibaly e Gyomber con Kastanos e Bradaric, passando al 4-4-2. La scelta si rivela giusta: la Salernitana trova gli equilibri adatti e il Lecce va in difficoltà. Al 54’ Piatek fa le prove generali per il pareggio, ma Falcone si esalta e respinge il tiro a incrociare del polacco. Passano pochi secondi e la Salernitana pareggia: Candreva batte dalla bandierina, Rodriguez prova a colpire, ma Gonzalez devia alle spalle del proprio portiere. Sul risultato di parità, la formazione di casa trova fiducia: al 62’, Piatek ci prova con una girata al volo su cross di Mazzocchi, ma non inquadra la porta. Sul fronte opposto, Banda mettere i brividi all’Arechi, ma da buona posizione è impreciso. Con il passare dei minuti, però, la spinta della Salernitana si affievolisce, il Lecce controlla senza problemi e all’83’ trova il gol-vittoria: il neoentrato Strefezza beffa Sepe con un tiro che termina sotto l’incrocio. Al triplice fischio è festa giallorossa all’Arechi, la Salernitana cade per la seconda volta nella stagione.

SALERNITANA-LECCE 1-2

RETI: 43′ Ceesay (L), 55’ autorete Rodriguez (S), 83’ Strefezza (L)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber (46’ Bradaric); Candreva (82’ Valencia), Coulibaly (46’ Kastanos), Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia (76’ Botheim), Piatek (66’ Bonazzoli). Panchina: Fiorillo, De Matteis, Pirola, Motoc, Capezzi, Sambia. All. Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (73’ Gallo); Askildsen (66’ Blin), Hjulmand, Gonzalez (66’ Bistrovic); Banda (78’ Oudin), Ceesay, Di Francesco (78’ Strefezza). Panchina: Bleve, Brancolini, Cetin, Tuia, Umtiti, Helgason, Colombo, Listkowski, Rodriguez. All. Del Rosso (Baroni squalificato).

ARBITRO: Doveri di Roma 1.

AMMONITI: Coulibaly (S); Di Francesco, Gonzalez, Strefezza (L).

NOTE: Angoli 4-4. Recuperi 3’/5′. Spettatori 19.488.