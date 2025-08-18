18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Pericolo cinghiali a Maratea, la denuncia

Francesco Cutro 18 Agosto 2025
centered image

MARATEA – “Al problema cinghiali segnalato alle autorità competenti dal Consorzio Turistico Maratea una decina di giorni fa nessuna risposta come sempre silenzio assoluto. La notte scorsa nella frazione Castrocucco sono stati nuovamente avvistati ungulati”. A riferirlo è il presidente del Consorzio Biagio Salerno. “Questi animali che trovano rifugio nell’area abbandonata della ex Pamafi e sempre in attesa di bonifica  e nelle aree boschive – afferma Salerno – si spingono quotidianamente fino al centro abitato, senza più alcun timore della presenza umana. I cinghiali devastano giardini, orti privati e coltivazioni agricole, causando ingenti danni economici alle aziende locali e interferendo pesantemente con la quotidianità dei residenti. La loro presenza non si limita più alle ore notturne, ma è sempre più frequente anche durante il giorno, con gruppi numerosi e spesso aggressivi”. “Aspettiamo solo che qualcuno si faccia male in questo caso chi di competenza si assumerà le proprie responsabilità”, conclude Salerno ricordando che da giorni sono stati ripetuti impegni per la cattura puntualmente disattesi.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Tolve, la Basilicata intera celebra San Rocco

17 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza, potenziamento e innovazione per la chirurgia oftalmica del San Carlo

17 Agosto 2025 Francesco Cutro

Furto d’auto a Maratea: identificato e deferito il responsabile grazie alla videosorveglianza

16 Agosto 2025 Michael Logrippo

Potenza, Ferragosto sicuro: carabinieri intensificano controlli, 7 denunce

16 Agosto 2025 Michael Logrippo

Potenza: intensificata l’attività di controllo della Polizia stradale

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Potenza, Ferragosto di super lavoro per vigili del fuoco (video)

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Potenza, Galella (FdI): “L’IA può ridicolizzare un’intera istituzione? Si”

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Pericolo cinghiali a Maratea, la denuncia

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Basilicata, in 10 anni scomparse 2500 imprese artigiane

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Fiera del levante dice ‘No’ a Israele

18 Agosto 2025 Antonella Fazio