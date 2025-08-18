Pericolo cinghiali a Maratea, la denuncia

MARATEA – “Al problema cinghiali segnalato alle autorità competenti dal Consorzio Turistico Maratea una decina di giorni fa nessuna risposta come sempre silenzio assoluto. La notte scorsa nella frazione Castrocucco sono stati nuovamente avvistati ungulati”. A riferirlo è il presidente del Consorzio Biagio Salerno. “Questi animali che trovano rifugio nell’area abbandonata della ex Pamafi e sempre in attesa di bonifica e nelle aree boschive – afferma Salerno – si spingono quotidianamente fino al centro abitato, senza più alcun timore della presenza umana. I cinghiali devastano giardini, orti privati e coltivazioni agricole, causando ingenti danni economici alle aziende locali e interferendo pesantemente con la quotidianità dei residenti. La loro presenza non si limita più alle ore notturne, ma è sempre più frequente anche durante il giorno, con gruppi numerosi e spesso aggressivi”. “Aspettiamo solo che qualcuno si faccia male in questo caso chi di competenza si assumerà le proprie responsabilità”, conclude Salerno ricordando che da giorni sono stati ripetuti impegni per la cattura puntualmente disattesi.

