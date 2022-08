AVETRANA- Avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è uscito fuori strada: è di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato sulla Nardò- Avetrana. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

È accaduto poco dopo le 11.30 del 20 agosto sulla strada provinciale 539, che collega la città di Nardò a quella di Avetrana, quando per cause in fase di accertamento, un centauro ha perso la vita a bordo della propria moto.

(Articolo in aggiornamento)