Perché i faretti Led sono perfetti per ogni ambiente

Raggiungere un livello elevato di qualità della vita in casa necessita di diversi elementi, che hanno l’obiettivo di rendere le giornate più confortevoli.

Tra i fattori fondamentali c’è l’illuminazione, che non va considerato un elemento banale o scontato. Infatti, non basta installare dei semplici lampadari o dei faretti a caso, ma bisogna seguire una precisa progettazione che consenta di rendere ogni ambiente più vivibile.

A tale scopo, i faretti Led sono ideali per rendere l’illuminazione di ogni ambiente perfetta. In questo articolo, ti spiegheremo come sfruttare al meglio questi elementi e quali sono i loro vantaggi.

Progettare l’illuminazione di casa con i faretti Led

La tecnologia Led, acronimo che sta per Light Emitting Diode, è una delle ultime innovazioni del settore e consente di ottenere un’illuminazione di qualità elevata, con un alto fattore di personalizzazione. Infatti, grazie ai faretti, in particolare, puoi sperimentare diverse emozioni positive all’interno dei vari ambienti di casa, abbinandoli perfettamente ai complementi di arredo.

Questo vale sia per l’esterno che per l’interno. Ovviamente, la scelta della tipologia di faretto Led può essere anche condizionata da un fattore soggettivo e creativo.

Inoltre, rispetto alle precedenti tecnologie, i faretti Led ti offrono la possibilità di risparmiare sui costi energetici, oltre che rispettare la salute e il benessere dell’ambiente. In più, questo tipo di supporto ha una maggiore durata nel tempo, così che non dovrai continuamente cambiare le luci delle tue stanze.

Come inserire i faretti Led nei principali ambienti di casa

Per ogni ambiente di casa, i faretti Led offrono la possibilità di ottenere un livello di illuminazione ideale per le diverse caratteristiche.

Infatti, si adattano perfettamente ad arredi e finestre e ti consentono di ottenere un equilibrio perfetto con la luce naturale che, di giorno, illumina l’ambiente.

Grazie all’alto livello di personalizzazione, questi sistemi consentono di vivere le azioni quotidiane, ma anche lo studio e il lavoro in casa come un’esperienza più confortevole.

Oltre a tutelare la salute degli occhi, i faretti ti permettono di creare una fantastica atmosfera in casa, anche grazie alla loro installazione a soffitto.

Se aggiungi un dimmer, ovvero un apposito regolatore elettronico, potrai anche decidere quale livello di intensità impostare.

Utilizzando i faretti da incasso direzionali, poi, la luce verrà proiettata sui particolari che vuoi mettere in evidenza, creando dei giochi di ombre e di luci molto interessanti.

Altri modelli, invece, emettono luce diffusa, che cambia in base al diffusore che scegli. In più, potrai anche orientarli e scegliere l’angolo di proiezione.

In base all’ambiente illuminato, puoi optare per modelli a 36° o fino a 120°. I primi sono perfetti se vuoi valorizzare alcuni elementi architettonici specifici, i secondi ti permettono di illuminare zone più ampie delle tue stanze, diminuendo le zone d’ombra.

Puoi ulteriormente personalizzare i tuoi ambienti in base alla distanza dei faretti dalla superficie da illuminare. L’effetto sarà più intenso quando vengono installati vicino a elementi di arredo, mentre al contrario sarà più diffuso quando la distanza è maggiore.

Infine, i faretti Led son perfetti anche nelle camerette dei bambini, creando un ambiente fiabesco.

Quali sono i vantaggi dei faretti con tecnologia Led

Il primo vantaggio che ti offrono i faretti Led in tutti gli ambienti è la possibilità di risparmiare sui costi della bolletta. Nonostante siano più costosi rispetto a quelli tradizionali, consumano l’80% in meno di energia.

Più alta è anche la durata nel tempo, con la tecnologia Led garantisce dalle 15 mila alle 50 mila ore di funzionamento.

Installando nei tuoi ambienti i faretti a Led avrai anche la possibilità di usufruire di un’accensione rapida, a differenza della passata tecnologia che impiegava poco meno di un minuto per fornire luce agli ambienti. Il Led, invece, si accende istantaneamente.

Il comfort delle tue camere sarà garantito anche dalla mancanza di surriscaldamento di questi faretti, fattore che garantisce anche una maggiore sicurezza, riducendo a zero il rischio di incendi.

Grazie all’innovazione tecnologica, questi sistemi di illuminazione sono disponibili anche in diversi colori, settabili tramite applicazioni da dispositivi mobile.

Questo tipo di soluzione è ideale, ad esempio, all’interno di un bagno, dove si può creare un ambiente caratterizzato da relax grazie ai faretti Led per cromoterapia.

Infine, oltre che in alto, i faretti sono anche un’ottima idea da inserire su pavimento o le pareti di un corridoio buio, così da illuminare il passaggio e dare un effetto di design.

