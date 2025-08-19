Per il carcere di Bari tre milioni di euro di riqualificazione e linea dura sui cellulari

Tre milioni di euro per riqualificare alcune aree del carcere e dar vita ad uno spazio per formare nuovi pasticceri e panettieri. Protagonista del provvedimento il carcere di Bari: lo annuncia il senatore Melchiorre. Che sostiene anche maggiori controlli sui cellulari che spesso finiscono in cella.
