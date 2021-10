La BAT pianifica le strategie politiche per il comparto agroalimentare. Il Future Center di Barletta ha ospitato l’incontro tra il Partenariato Economico Sociale e l’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia. Sul tavolo di discussione il futuro del settore, in un momento strategicamente decisivo sul piano economico e logistico dopo i mesi di pandemia.

«La Regione Puglia ha messo sul tavolo tutti i suoi strumenti per tutelare la legalità – dice Pentassuglia nell’incontro con PES BAT – questo è il primo passo per garantire uno sviluppo equo e sostenibile del settore agroalimentare. Il comparto è in crescita e sappiamo di poter sfruttare ancora numerose risorse. Questo territorio ha un potenziale ancora tutto da esprimere, non può che far bene alle aziende e agli imprenditori».

L’emergenza Covid ha fornito un assist al settore agroalimentare, con un ritmo lavorativo che ha permesso di tracciare un bilancio positivo. Serve però un’implementazione in termini di manodopera e diventa fondamentale pianificare sia uno sviluppo delle competenze, sia una strategia di ricerca del personale. Le condizioni per sfruttare il comparto ci sono, la sinergia tra istituzioni politiche e associazioni di categoria è in fase di crescita.

Durante l’incontro con PES BAT, per Pentassuglia è importante la formazione dei lavoratori. Un percorso consapevole è alla base dello sviluppo del settore nel territorio: «È uno dei punti su cui dobbiamo lavorare con più attenzione. Abbiamo un personale da potenziare attraverso uno studio più approfondito. In tanti chiedono le competenze per lavorare nel migliore dei modi. La politica, insieme alle associazioni di categoria, devono fornire il giusto know-how. Anche gli istituti scolastici ricoprono un ruolo importante e noi siamo pronti a cogliere le opportunità di collaborazione con la scuola. Sono soddisfatto di questo percorso che stiamo facendo insieme sul territorio». Cavalcare l’onda di questi mesi diventa la vera mission del settore. L’obiettivo è quello di confermarsi su ottimi livelli.