“Pendolari ignorati: la Regione Basilicata tace sul piano CIUFER”

“Silenzio assoluto su un documento di proposte per il miglioramento del trasporto pubblico”

Il CIUFER Basilicata, comitato che rappresenta i pendolari regionali, ha segnalato pubblicamente il mancato riscontro da parte della Regione a un documento di proposte per il miglioramento del trasporto pubblico. Il testo, inviato due settimane fa alla Commissione Trasporti regionale, contiene 19 pagine di osservazioni, richieste e proposte operative, ma non ha ricevuto alcuna risposta istituzionale.

“Solo silenzio. Un silenzio assordante, offensivo, inaccettabile” è la posizione del comitato che denuncia l’assenza di confronto da parte della Regione. Il documento presentato, secondo quanto riferito dal CIUFER, è frutto di un ascolto diretto dei bisogni dei cittadini e include numerose proposte attuabili per contrastare i disagi quotidiani legati a ritardi, soppressioni di corse, carenze infrastrutturali e costi crescenti.

Tra le richieste più rilevanti figurano l’attivazione di treni serali e festivi, collegamenti diretti con gli aeroporti di Salerno e Foggia, il potenziamento della tratta Taranto–Ferrandina–Potenza, fermate efficienti presso l’Ospedale San Carlo, maggiore sicurezza e decoro a bordo dei mezzi, agevolazioni tariffarie per studenti e lavoratori e lo sviluppo del turismo ferroviario.

Il CIUFER lamenta che questa mancata risposta non sia dovuta a una dimenticanza ma a una scelta deliberata. “È la scelta di non ascoltare chi ogni giorno subisce ritardi per andare al lavoro. È la scelta di continuare a difendere l’inerzia anziché migliorare i servizi” si legge nella nota.

Il comitato chiede ora trasparenza e l’apertura di un tavolo permanente di confronto, sollecitando un cambio di passo che metta al centro le esigenze della cittadinanza. “Il trasporto pubblico in Basilicata è una priorità. Non un favore”, conclude il comunicato firmato dal CIUFER Basilicata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author