Penalizzato di un punto un club di Serie C

La Procura Federale ha inflitto un punto di penalizzazione all’Alessandria e inibito per 23 giorni Enea Benedetto, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società dal 12 maggio del 2023. Al club grigio è stata contestata la violazione degli articoli 4 comma 1 e 33 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’articolo 85 delle N.O.I.F., per non aver provveduto a versare le quote parte delle ritenute Irpef relative alla mensilità di giugno 2023 entro il 15 settembre scorso.

