“Pena…lty” il post denuncia di Sticchi Damiani

Lecce – Udinese è stata inesorabilmente compromessa dalla decisione del Var di intervenire per fare sanzionare con la massima punizione quello che si potrebbe tranquillamente indicare come intervento di Lovric sul braccio di Jean. Già, perché è proprio il giocatore dell’Udinese che va ad impattare sul braccio del difensore giallorosso che in maniera del tutto armonica e naturale stava saltando come natura impone.

Nel post partita non sono mancati i commenti di disappunto dei tesserati dell’US Lecce, iniziando dal tecnico Marco Giampaolo, passando da Wladimiro Falcone e finendo poi al presidente Saverio Sticchi Damiani.

Proprio il numero uno giallorosso ha postato oggi il video dell’intervento di Lovric sul braccio di Jean accompagnando il video con una didascalia emblematica: “Pena…lty”.

