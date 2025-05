Pedopornografia online, in aumento i casi tra i minori più vulnerabili

Minori e pericoli digitali con l’uso illecito dell’intelligenza artificiale. Grooming e sextortion in crescita, cyberbullismo e revenge porn nuovi rischi in rete

“La tutela dei diritti dei minori rappresenta una missione prioritaria per la Polizia di Stato, che adatta costantemente le proprie strategie alle nuove minacce digitali. L’impiego di strumenti tecnologici avanzati e un approccio metodologico aggiornato si rivelano essenziali per affrontare un panorama in costante mutamento, segnato da innovazioni come l’intelligenza artificiale generativa e strumenti che garantiscono l’anonimato in rete”. Lo dichiara Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica.

“Queste tecnologie, se da un lato favoriscono la creatività, dall’altro aprono scenari inediti di rischio, soprattutto per i più giovani. I nuovi trend digitali hanno imposto un ampliamento delle competenze della Polizia Postale, anche grazie all’evoluzione normativa. L’attenzione si è focalizzata su fenomeni come cyberbullismo, sfide pericolose sui social e nuove dinamiche relazionali tra adolescenti”, aggiunge Gabrielli.

“I social media e le piattaforme di messaggistica sono oggi i principali luoghi di interazione giovanile. Tuttavia, in questi ambienti si annidano insidie: dal grooming al revenge porn, passando per sextortion e truffe affettive online. Sempre più spesso, i minori vengono spinti a produrre immagini intime o a partecipare a sfide estreme, mentre cresce la diffusione di contenuti violenti e disturbanti nei cosiddetti gruppi dell’orrore”, evidenzia il direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica.

“Nell’ambito della prevenzione, la Polizia Postale ha intensificato l’attività investigativa e il monitoraggio delle aree più oscure del web, anche grazie alla cooperazione internazionale con Europol, Interpol e altre agenzie estere. La banca dati ICSE rappresenta un pilastro per l’identificazione delle vittime”, conclude Gabrielli.

I numeri del 2024

Nel 2024, il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online ha gestito 2828 casi, con 147 arresti, 1184 persone indagate e 986 perquisizioni. Sono stati analizzati 42.231 siti web, di cui 2775 inseriti in black list per contenuti illeciti.

Preoccupa il dato relativo all’adescamento online, con 374 episodi, in aumento rispetto all’anno precedente. Particolarmente esposta la fascia d’età 10-13 anni, ma l’incremento più significativo riguarda i 14-16enni, con un balzo del +24%.

Il fenomeno della sextortion è rimasto stabile nel 2024 (130 casi, 114 tra i 14 e i 17 anni), ma ha registrato una crescita preoccupante nel primo trimestre del 2025, con un incremento del +59%, e un +200% tra i 10-13 anni.

Anche il revenge porn ha fatto segnare un +45%: da 29 casi nel 2023 a 42 nel 2024. Tuttavia, nei primi tre mesi del 2025 i casi si sono fermati a 3, segnale incoraggiante che potrebbe indicare l’efficacia delle campagne educative.

Nel frattempo, si affaccia una nuova minaccia: l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per creare immagini pedopornografiche false. Il disegno di legge n.1146/24, presentato il 20 marzo 2025, intende regolamentare l’impiego di queste tecnologie.

L’attività dell’Unità di Analisi del Crimine Informatico si è concentrata anche su challenge social, bullismo digitale e supporto psicologico, attraverso linee guida redatte in collaborazione con l’Università La Sapienza.

Tra le principali operazioni nel 2024

Operazione TABÙ (Catania): 9 arresti, 17 indagati, sequestro di materiale e accesso a gruppi chiusi;

Operazione LA CROIX (Torino): smantellato circuito su Telegram, 3 arresti e 30 denunciati;

Operazione STREAM: condotta con il supporto di Europol e autorità tedesche, 4 arresti, 11 indagati, 9 wallet criptati sequestrati.

Alla repressione si affianca un forte impegno nella prevenzione:

“Una Vita da Social”: ha coinvolto 420.000 studenti nel 2024, già 160.000 nei primi mesi del 2025;

“Cybersummer”: ha raggiunto 5000 giovani in contesti educativi e ospedalieri;

“#CuoriConnessi”: giunto alla nona edizione, ha superato i 7 milioni di contatti;

“Sulle tracce dell’hacker”: percorso educativo per bambini ideato con Google e Fondazione Geronimo Stilton;

Mostra fotografica “Supereroi”: 10.000 visitatori nel 2024, 4000 nel primo trimestre 2025.

Il sito del Commissariato di P.S. online (www.commissariatodips.it) rimane un riferimento per segnalazioni anonime, assistenza e informazione.

L’adesione al progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, cofinanziato dalla Commissione Europea, rafforza l’impegno della Polizia nella costruzione di un ambiente digitale sicuro per i più giovani.

“La Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia è l’occasione per riaffermare il nostro impegno costante in questa battaglia senza confini”, ha dichiarato il Direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, Ivano Gabrielli.

