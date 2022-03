FOGGIA- L’avrebbe pedinata fino al posto di lavoro, a casa e nei luoghi che abitualmente frequenta offendendola e minacciandola di morte, in compagnia di un amico: a due 54enni è stato vietato di avvicinarsi alla donna, ex moglie di uno dei due.

La terza ordinanza relativa a condotte persecutorie è stata emessa dalla Procura della Repubblica del luogo e riguarda il divieto di avvicinamento dell’ex marito della parte offesa e di un altro soggetto, entrambi di 54 anni.

Sono stati gli agenti della Squadra Mobile della Questura e consegnare l’ordinanza all’ex coniuge che avrebbe posto in essere condotte persecutorie, reiterate nel tempo, spinto dalla morbosa ossessione di controllare l’ex-moglie dopo la separazione coniugale.

In particolare, l’uomo avrebbe in più occasioni pedinato la ex moglie per strada, nei pressi dell’abitazione, sul luogo di lavoro e negli altri posti che la donna abitualmente frequenta, offendendola con espressioni ingiuriose e intimidendola attraverso minacce. Il secondo indagato avrebbe accompagnato in più occasioni l’ex marito durante i predetti pedinamenti.