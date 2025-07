Peculato e truffa, originario del brindisino il primario arrestato a Piacenza

SAN PIETRO VERNOTICO – È originario di San Pietro Vernotico il primario dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Parma perché accusato di peculato e truffa continuata ai danni della Asul. Cosimo Franco, pneumologo, è ora ai domiciliari. Secondo la tesi della Procura, il professionista avrebbe svolto prestazioni mediche non dichiarate.

Le indagini che hanno portato alla misura, disposta dal gip, sono state avviate a marzo. Il medico, nonostante formalmente autorizzato all’esercizio della libera professione intramoenia e percepisse dalla Azienda Usl un’indennità annua di esclusività pari a circa 18mila euro, avrebbe svolto prestazioni mediche private anche in giorni e orari non autorizzati, in alcuni casi coincidenti con l’orario di servizio istituzionale, omettendo la registrazione delle visite e intascando i relativi compensi in contanti senza darne alcuna comunicazione all’Amministrazione.



Primario arrestato, i farmaci regalati ai pazienti

Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche e ambientali che avrebbero documentato pure l’appropriazione di farmaci, destinati alla dotazione dello studio ospedaliero, poi “regalati” ai pazienti durante le visite private. Nel corso di una perquisizione a casa, i militari hanno sequestrato denaro contante per circa 30.000 euro. E, ancora: tra 17 e 22 maggio 2025, Franco avrebbe eseguito 37 visite mediche private, incassando 3.510 euro.

Secondo la tesi accusatoria, eventualmente tutta da dimostrare, i pazienti non risultavano regolarmente prenotati, mentre i pagamenti venivano fatti esclusivamente in contanti. Il compenso medio era di 100 euro per ciascuna visita. Le richieste di appuntamento venivano gestite direttamente sul cellulare personale del medico. Sarebbero stati completamente elusi, quindi, i canali istituzionali previsti per l’attività intramoenia.

Nel frattempo, in attesa che l’indagato possa chiarire la sua posizione, la direzione sanitaria piacentina si è avvalsa della sospensione cautelare prevista dal contratto nazionale. Al provvedimento dell’Ausl si è aggiunto anche quello dell’Ordine dei medici, che ha sospeso d’ufficio dalla professione il primario fino a quando durerà la misura cautelare disposta dalla procura. I reati contestati al medico sono di peculato e truffa ai danni dell’azienda sanitaria.

