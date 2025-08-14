Peacelink e Giustizia per Taranto ad Urso: “Impianti non conformi”

“Impianti nn conformi agli obiettivi che l’Italia si prefigge e che ha sottoscritto. Un’autorizzazione integrata ambientale contraria al diritto alla salute”
Lo hanno detto a gran voce Giustizia per Taranto e Peacelink, ai piedi della Prefettura, rivolgendosi direttamente al Ministro Urso
potrebbe interessarti anche
Museo MarTa e Città di Ugento insieme per il Premio Zeus
Taranto, M5S: “Urso? Ricatto di facciata”
Taranto, scooter contro auto: due feriti gravi
Ex ilva intesa con Governo, Marescotti: «Un’operazione di immagine»
Montemesola, successo per “Notte in bianco del Marchese”
Scalera: “Dopo l’accordo su ex Ilva, Taranto guardi oltre l’acciaio”