Pdl antiusura, M5s propone un “codice rosso”

Roma – Le vittime di usura non denunciano più. E’ quanto emerge da uno studio portato avanti dai pentastellati cha a tal proposito, hanno presentato una Pdl che chiede, tra le altre misure, di attivare subito un codice rosso per chi denuncia.

L’usura ha cambiato forma e la legge 108 di 26 anni fa, non risponde più alle esigenze di oggi poiche’ non c’è più solo lo strozzino col bastone, ma circuiti criminali organizzati, “investitori” legati alla criminalità, e perfino operatori mascherati da aziende

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author