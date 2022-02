Preoccupa il conflitto in Ucraina e preoccupano sopratutto gli equilibri nazionale e le conseguenze che che una dinamica del genere potrebbe avere sulla nostra economia. Nel dibattito entra anche in senatore Dario Stefàno “L’Europa risponda con una sola voce di fronte all’aggressione della Russia contro uno Stato sovrano. Sarebbe intollerabile lasciarci dividere per interessi di parte. Quello messo in atto in queste ore è un attacco senza precedenti alle regole fondanti la convivenza e il rispetto del diritto internazionale”, conclude il senatore Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche europee a Palazzo Madama.