PD Taranto lavora per candidato sindaco unitario alle amministrative

Il Partito Democratico di Taranto si è riunito per organizzare l’assemblea degli iscritti in programma venerdì prossimo e avviare il confronto interno in vista della campagna elettorale per le amministrative. Il voto si rende necessario dopo la fine anticipata del secondo mandato del sindaco Rinaldo Melucci, determinata dalle dimissioni di 19 consiglieri comunali su 32, e dopo l’elezione del nuovo presidente della Provincia.

Durante l’incontro, il partito ha confermato l’intenzione di proporre un candidato unitario da presentare al tavolo della coalizione nelle prossime settimane. “Più nomi sono emersi, segno di una dialettica vivace, ma si è concluso con la disponibilità di tutti a fare sintesi per compattezza e unità di intenti”, si legge in una nota del PD tarantino.

“Il partito sarà ancora una volta quella forza politica capace di contribuire e influire sulla prossima classe dirigente”, conclude la nota.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author