PD Puglia: ‘Gravi danni a ciliegie, Governo dichiari stato emergenza’

“Le anomale condizioni di maltempo continuano ad abbattersi sulla Puglia causando gravissimi danni all’agricoltura nostrana. Le forti piogge di questi giorni hanno dato un triste ‘colpo di grazia’ alle ciliegie primizie, già parzialmente distrutte dalla grandine di inizio mese. La situazione è sempre più preoccupante e chiediamo al Governo un intervento efficace per sostenere le tante imprese pugliesi in difficoltà. Ci attiveremo subito per sollecitare la Regione a richiedere lo stato di emergenza e vigileremo sulla tempestiva risposta del Governo. Non c’è nemmeno un minuto da perdere“. Così Marco Lacarra e Ubaldo Pagano, deputati pugliesi del Partito Democratico.

