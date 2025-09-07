7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Domenico De Santis

Pd Puglia, De Santis: “Con Emiliano e Decaro guida condivisa”

Redazione 7 Settembre 2025
centered image

Durante la seconda serata della Festa dell’Unità di Bisceglie, Domenico De Santis, segretario regionale del Pd Puglia, ha voluto rivolgere un ringraziamento a Michele Emiliano, pur assente all’evento. “Voglio ringraziare da questa piazza Michele Emiliano, come lo abbiamo fatto nei giorni scorsi, sapendo che sarà con noi al governo della Puglia. Insieme ad Antonio Decaro, al Pd e a tutta la squadra del centrosinistra” ha dichiarato.

Nel suo intervento, De Santis ha sottolineato il ruolo di Emiliano nella storia politica recente della regione: “Ancora una volta ha dimostrato di essere uno dei padri politici della Primavera pugliese, insieme a una persona che in pochi ricordano, Franco Cassano, a cui va il mio affetto e la mia memoria”.

L’assenza di Emiliano, previsto nel programma della serata, non ha impedito a De Santis di rimarcare l’importanza della sua figura e della continuità politica all’interno del centrosinistra pugliese.

centered image

