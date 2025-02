Pd Puglia contro norma anti-sindaci: “Va abolita, è incostituzionale”

Il Partito Democratico pugliese risponde all’appello dell’Anci Puglia e ribadisce la propria opposizione alla norma che impone ai sindaci di dimettersi sei mesi prima delle elezioni regionali per potersi candidare.

Il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, ha dichiarato in una nota che il partito aveva già votato contro l’emendamento e continua a considerarlo “anticostituzionale e politicamente sbagliato”. “Non si può impedire per legge ai sindaci di candidarsi”, ha sottolineato.

De Santis ha inoltre evidenziato come l’Anci Puglia abbia chiesto un intervento immediato del governo Meloni sulla questione: “Hanno fatto bene. Non è giusto lasciare i Comuni senza guida per oltre un anno”. Il segretario dem ha ricordato che anche il Viminale ha espresso perplessità sulla norma, definendola “incostituzionale e irragionevole”.

Infine, De Santis ha ribadito la disponibilità del Pd a tornare in aula per ripristinare la precedente disciplina: “Aspettiamo che anche le altre forze politiche si esprimano. In Consiglio siamo pronti non solo a eliminare la norma anti-sindaci, ma anche ad approvare la legge sulla doppia preferenza”.

