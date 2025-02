PD Puglia: “Bellomo & Co. si assumano le proprie responsabilità”

“Il centrodestra barese riesce ancora una volta a infrangere il record del ridicolo, continuando a cercare pretesti per giustificare le sconfitte elettorali che subisce da vent’anni a Bari e in Puglia”. Così i deputati pugliesi del Partito Democratico, Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi, replicano alle dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fabiano Amati, che ha sollevato dubbi sulle amministrative del 2019.

“Bellomo strumentalizza le parole di Olivieri per gettare ombre sul voto del 2019, ma la realtà è ben diversa: fu il centrodestra a ‘reclutare’ Di Rella e Olivieri per quella tornata elettorale. Ricordiamo bene gli onorevoli Sisto e D’Attis girare fieri in Parlamento, convinti di aver trovato il candidato giusto per battere Decaro. Confidiamo che, prima o poi, i colleghi del centrodestra abbiano la maturità di assumersi le loro responsabilità”, attaccano i deputati dem.

“Un dato è scolpito nella pietra: quelle elezioni finirono 66 a 23 per il centrosinistra. Delle due, l’una: o il centrodestra sostiene che due baresi su tre siano mafiosi, oppure non sa più come giustificare i suoi ripetuti fallimenti. Se Bellomo & Co. avessero un minimo di coscienza politica, capirebbero che a farli perdere non sono i fantasmi che evocano ogni volta, ma la loro credibilità ai minimi storici”, concludono i parlamentari del PD.

