BARI – Il Partito Democratico si riunisce a Bari per delineare la strategia della prossima campagna elettorale per le elezioni politiche. Per l’onorevole Pagano “Va riscritto un nuovo patto sociale”, per Emiliano “Votare PD vuol dire anche aumentare il peso politico della Regione Puglia a livello nazionale”. A moderare l’incontro anche De Santis, alla presenza di cittadini, militanti, assessori e sindaci del territorio.