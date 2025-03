Pd e 8 marzo, tra politiche di genere e discriminazioni

BARI – Un’occasione per analizzare in chiave critica il percorso storico, culturale e politico delle donne nella società contemporanea. Si chiama “Le figlie di Penelope: donne, resistenza e riscatto”, l’appuntamento nella sede del Pd Puglia in occasione della Giornata Internazionale della Donna con l’obiettivo di fornire strumenti analitici per comprendere le narrazioni sulla resistenza femminile, le strategie di emancipazione e le forme di riscatto sociale e politico delle donne nel panorama attuale. Promosso dai Giovani Democratici Puglia, l’incontro intende stimolare una discussione consapevole sul ruolo della donna nelle istituzioni, nell’attivismo e nella società, promuovendo un’analisi critica sulle sfide ancora aperte nella costruzione sociale delle battaglie femministe. Si è parlato di diritti umani e delle politiche di genere, di discriminazioni e tutele giuridiche disponibili per le donne, delle politiche regionali nel promuovere la parità di genere e delle sfide istituzionali legate all’inclusione femminile

