Pd: Capone, ‘Orgogliosa di coordinare mozione Schlein Puglia’

“Elly Schlein mi chiede di coordinare la sua mozione in Puglia insieme a Titti De Simone e Paolo Campo. Accetto con orgoglio e responsabilità. Lo farò senza puzza sotto il naso, senza pensare che è tutto perfetto così e non si debba cambiare niente”. Lo annuncia Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese. “Inutile nascondersi dietro un dito – aggiunge – i sondaggi ci danno al 15%, minimo storico per un partito che nasce con l’anima popolare. Allora oggi l’obiettivo non è farsi la guerra dentro, che ciascuno sia libero e soprattutto felice di sostenere la propria causa, ma aprire a tutte e tutti coloro che nel Pd vogliono avere ancora fiducia, oppure vogliono entrarci perché credono nei valori difesi e nelle proposte, o ancora, perché in questi candidati intravedono una possibilità di ricostruzione, una speranza che fino a oggi sentivano di aver smarrito. In ogni caso è solo un bene”. E aggiunge: “E attenzione, non abbiamo bisogno del ‘salvatore’, ma abbiamo certamente bisogno di una o un leader che sappia smuovere i sogni e contemporaneamente aiutarci a costruire il Pd delle proposte che si prendono davvero cura delle persone, e non un Pd che si fa i conti per tenere le poltrone calde in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per questo ho scelto di sostenere Elly”.

