Pd Basilicata, Giovanni Lettieri candidato unico a segreteria

Il sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, è il candidato unico alla segreteria regionale della Basilicata del Partito democratico. La notizia è stata commentata positivamente dall’on. Enzo Amendola, attuale commissario dei del lucani, che ha augurato il successo a Lettieri: “Si riparte – ha affermato Amendola – con vocazione unitaria, a difesa delle comunità e per un necessario rinnovamento. Con il congresso una nuova passione per l’alternativa progressista in Italia e in Basilicata”. L’ex parlamentare lucano Vito De Filippo ha detto che si tratta “senza dubbio di un avvio molto positivo, che non ci esime dal grande lavoro da fare ancora”.

