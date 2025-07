PD Basilicata, commissario Manca: “Far diventare il PD un partito vero”

POTENZA – È il senatore Daniele Manca l’uomo che dovrà rifondare il PD lucano dopo le dimissioni dell’ex segretario Giovanni Lettieri e soprattutto dopo le sconfitte politiche alle ultime elezioni regionali in Basilicata e alle ultimissime al Comune di Matera. Ammorbidire le frizioni interne, avvicinarsi al territorio e ai cittadini e soprattutto puntare sulle nuove generazioni i punti cardine e le prime soluzioni del neo commissario per far ripartire quello che per anni, in Basilicata, è stato definito il partito-regione. “Il mio compito – ha affermato Manca – sarà quello di far diventare il PD un partito vero, lavorando tutti insieme per arrivare a riconsegnare a questa terra meravigliosa il Partito democratico”. “La mia sarà una funzione di transizione verso un nuovo Congresso”, ha poi aggiunto. Nella prima giornata a Potenza, Manca ha incontrato l’ex Segretario Giovanni Lettieri e i tre consiglieri regionali dem, il capogruppo Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese.

