PD Barletta, Adelaide e Massimo Spinazzola fuori dal gruppo cittadino: adesione a Cantiere Puglia

BARLETTA – Adelaide e Massimo Spinazzola lasciano il Partito Democratico di Barletta e aderiscono al gruppo Cantiere Puglia. Dopo l’ultima votazione sul Piano Casa nel recente consiglio comunale, i due consiglieri ormai ex dem hanno scelto di proseguire in via autonoma. Il comunicato diramato venerdì mattina:

“Dopo un lunga e attenta riflessione abbiamo formalizzato la nostra uscita dal gruppo consiliare del Partito Democratico e aderito al gruppo Cantiere Puglia.

La nostra è una decisione tutt’altro che improvvisata: è il risultato di un percorso segnato da scelte politiche coerenti e da dinamiche interne che, purtroppo, si sono trasformate nel tempo in una sterile logica di obbedienza, chiusura e rifiuto del confronto democratico.

Il voto sulla delibera del cosiddetto “Piano Casa” ha rappresentato il punto di non ritorno. Abbiamo espresso una posizione limpida, in linea con la legge regionale n. 36/2023 e con le politiche storiche del centrosinistra pugliese: rigenerazione urbana, tutela del suolo, edilizia sostenibile. Tutto questo nel pieno rispetto delle istituzioni e della nostra coscienza politica.

La reazione del PD locale, fatta di accuse pretestuose, silenzi imbarazzanti e tentativi di isolamento, è stata non solo sproporzionata, ma è la testimonianza di un metodo autoritario che nulla ha a che fare con la cultura democratica di un partito progressista.

Tutto questo è ancora più grave se si considera che, in passato, altri consiglieri comunali del Partito Democratico di Barletta hanno espresso voti difformi senza che si parlasse mai di “mancanza di rispetto”, di “lesa maestà” o si invocassero sanzioni disciplinari.

Non abbiamo bisogno di tutele, né di salvatori della patria che arrivano da fuori regione o fuori provincia – persone che i cittadini di questo territorio nemmeno conoscono. Abbiamo idee, visione e senso di responsabilità. Oggi, più che mai, crediamo che il dovere della politica sia resistere a chi scambia l’appartenenza per sottomissione e la disciplina per silenzio.

La nostra è una presa di posizione chiara e irrevocabile. È l’inizio di un percorso libero, aperto e coraggioso, in cui, proprio nel confronto vero e nella responsabilità quotidiana, continueremo a lavorare per la città e a fare la nostra parte — con serietà e con coraggio — aprendo le porte a chiunque voglia condividere questo impegno e collaborare con noi”.

